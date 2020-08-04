Доля "зеленой" энергетики в производстве электроэнергии выросла в более чем два раза за полгода, - "Укрэнерго"

4 августа, 2020, 12:26

В структуре производства электроэнергии доля возобновляемых источников энергии за полгода увеличилась в 2,3 раза по сравнению с первым полугодием 2019 года

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"В структуре производства электроэнергии в первом полугодии 2020 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросла в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

По информации компании, это вызвано интенсивным вводом новых мощностей ВИЭ в течение прошлого и в первом полугодии этого года, а также снижением уровня потребления.

В результате установленная мощность ВИЭ выросла в 2 раза, что объясняется закрепленными экономическими стимулами, в частности, «зеленому» тарифу и гарантированным выкупом государством электроэнергии, произведенной из ВИЭ.

В то же время, добавили в пресс-службе, в структуре производства электроэнергии на 5% уменьшилась доля ТЭС, а доля других видов генерации практически не изменилась.

Общее производство электроэнергии, по данным "Укрэнерго", снизилось на 8%, а потребление (нетто) - почти на 5% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

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