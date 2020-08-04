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Espreso.tvМирДело Новака: в Польше задержали еще одного фигуранта

Дело Новака: в Польше задержали еще одного фигуранта

В Польше правоохранители задержали польского предпринимателя Александера Д., которого подозревают в обещании предоставления незаконной материальной выгоды бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж в комментарии polskieradio .

"Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александер Д. - это лицо, представляющее польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александеру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в крупном размере Славомиру Н.", - отметила Скшиняж.

В прокуратуре не сообщили, будут ли очередные задержания по этому делу, потому что мероприятия являются конфиденциальными.

Отмечается, что после решения суда Славомир Новак находится под временным арестом. Его защита обжаловала это решение.

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