Дело Новака: в Польше задержали еще одного фигуранта

4 августа, 2020, 17:27

В Польше правоохранители задержали польского предпринимателя Александера Д., которого подозревают в обещании предоставления незаконной материальной выгоды бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж в комментарии polskieradio .

"Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александер Д. - это лицо, представляющее польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александеру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в крупном размере Славомиру Н.", - отметила Скшиняж.

В прокуратуре не сообщили, будут ли очередные задержания по этому делу, потому что мероприятия являются конфиденциальными.

Отмечается, что после решения суда Славомир Новак находится под временным арестом. Его защита обжаловала это решение.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды при строительстве дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

20 июля детективы НАБУ провели обыски в львовском офисе турецкой компании и объявили о подозрении главном координатору Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу.

22 июля суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.

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