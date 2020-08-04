Черногория сняла ограничения на въезд для туристов из России. Украинский консул возмущен

4 августа, 2020, 17:55

4 августа Черногория отнесла Россию к странам "зеленой" зоны. Украинский консул Михаил Шматов возмутился: в Украине показатели заболеваемости меньше, но условия для туризма хуже

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG .

Отмечается, что Черногория отнесла Россию в список стран "зеленой" зоны. В стране надеются, что это поможет привлечь российских туристов для скорейшего оздоровления туристической индустрии.

Въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий смогут также граждане Азербайджана.

"Это дает предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре. Мы все знаем, что пик сезона - это период, когда приезжает больше гостей из России", - заявила директор Национальной туристической организации (НТО) Желько Радак Кукавичич.

Она отметила, что в прошлом году в августе и сентябре Черногория зарегистрировала полмиллиона ночевок туристов из России.

Украинский консул в Черногории Михаил Шматов резко отреагировал на такой шаг страны:

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону. Без всяких условий, Карл, я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах".

Консул заявил, что украинским гражданам до сих пор запрещено въезжать на автомобиле в Черногорию, а въезд в страну самолетом разрешен только в составе туристической группы.

Консул заявил, что индекс заболеваемости коронавирусом в России составляет 127,2 на 100 тыс. населения, а в Украине - 72,8.

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