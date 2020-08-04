Через два дня после выборов Беларусь планирует провести военные сборы на границе с РФ

4 августа, 2020, 13:48

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении военных сборов в Витебской области, на границе с Россией, сборы начнутся 11 августа

Об этом сообщила пресс-секретар Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик, передает ТАСС.

"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы различной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа", - отметила Гаврусик.

По ее словам, данное собрание не является срочным, а носят плановый характер.

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