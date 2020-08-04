Цены на золото впервые пересекли отметку в $2 тыс. за унцию

4 августа, 2020, 21:10

4 августа цена благородного металла впервые в истории достигла отметки в $ 2тыс. за тройскую унцию на биржевых торгах

4 августа впервые на мировых биржах цена на золото поднялась выше отметки в 2 тысячи долларов США, передает Радио Свобода.

Цена золота, которое является защитным активом во время экономической неопределенности, в этом году выросла более чем на 30%, поскольку вспышка коронавирусной инфекции во всем мире вызвала значительные потери.

"Это не удивительно, учитывая большое количество новых случаев COVID-19, дискуссий, продолжающихся в Конгрессе США по дополнительному пакету экономической помощи, все более распространенных негативных реальных процентных ставок и высоко оцененных фондовых рынков", - пишет в своем анализе немецкий Commerzbank.

Предыдущий исторический максимум цена золото обновило 27 июля побив почти девятилетний рекорд 2011 года и превысив $1 943 за унцию. Ранее абсолютный рекорд был установлен в сентябре 2011 года, когда унция золота стоила около 1 921 доллара.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо