Без страховки на лечение COVID-19 - не пустят: ГНСУ разъяснила новые правила въезда иностранцев в Украину

4 августа, 2020, 11:41

ГНСУ разъяснила требования, предусмотренные постановлением Кабмина №641 от 22 июля об установлении карантинных правил на период с 1 по 31 августа 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, соответствующие требования предусмотрены постановлением Кабмина №641 от 22 июля об установлении карантинных правил на период с 1 по 31 августа 2020 года.

Так, в течение этого периода пограничники будут отказывать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства при отсутствии у них полиса страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19. При этом данное требование не касается отдельных категорий иностранцев, определенных постановлением.

Также, согласно решению правительства, обязательной самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19. Исключение составляют отдельные категории граждан.

"Такие путешественники обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дій вдома", а в случае невозможности его применения - выбыть на обсервацию", - пояснили в пресс служба.

В то же время, самоизоляция или обсервация лица, которое прибыло в Украину, может быть прекращена в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до въезда в Украину.

В то же время в пресс-службе отметили, что установление и активация мобильного приложения "Дій вдома" является обязательным для всех прибывающих в Украину.

Кроме того, добавили в пресс-службе, на период карантина запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополь, а также выезд из них иностранцев и лиц без гражданства без полиса страхования на покрытие расходов , связанные с лечением COVID-19.

"Постановление вносит изменения и в правительственных постановлений №815 и №367, определяющие пересечение линии разграничения на востоке страны и админграницах с временно оккупированным Крымом. А именно - в период действия карантина и до момента внесения Кабмином отдельных изменений или решений лица, выезжающие с временно оккупированных территорий Украины, не подпадают под самоизоляцию и им не нужно устанавливать приложение "Дій вдома", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве также обратили внимание, что по решению командующего ООС установлены дополнительные ограничения относительно порядка пропуска лиц через линию разграничения. В частности, граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО), которые следуют из временно оккупированной территории, будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома», или обсервации.

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