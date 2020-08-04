Байден объявит кандидата в вице-президенты не ранее, чем через 2 недели, - The Washington Post

4 августа, 2020, 09:20

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден перенес дату оглашения своего кандидата в вице-президенты на выборах 2020

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на газету The Washington Post.

Кандидат в вице-президентом США будет объявлен не ранее чем через две недели.

Ранее было известно, что Байден назовет кандидата на этой неделе. Решение переноса объявления приняли за борьбу, которая обострилась между кандидаток внутри команды Байдена.

Британское издание The Economist смоделировали возможный результат выборов президента США и с большой вероятностью Джо Байден побеждает Дональда Трампа.