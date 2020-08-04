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Espreso.tvОбществоБайден объявит кандидата в вице-президенты не ранее, чем через 2 недели, - The Washington Post

Байден объявит кандидата в вице-президенты не ранее, чем через 2 недели, - The Washington Post

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден перенес дату оглашения своего кандидата в вице-президенты на выборах 2020

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на газету The Washington Post.

Кандидат в вице-президентом США будет объявлен не ранее чем через две недели.

Ранее было известно, что Байден назовет кандидата на этой неделе. Решение переноса объявления приняли за борьбу, которая обострилась между кандидаток внутри команды Байдена.

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