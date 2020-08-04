Антикоррупционный суд за почти год работы принял 14 приговоров, - глава ВАКС
4 августа, 2020, 12:34
С сентября 2019 года Высший антикоррупционный суд Украины принял 14 приговоров, и суд сейчас рассматривает 172 дела
Об этом заявила глава суда Елена Танасевич в интервью Интерфакс-Украина .
"Сейчас на рассмотрении по существу предъявленного обвинения в Высшем антикоррупционном суде находятся 172 уголовных производства. За период с 5 сентября 2019 г. по настоящее время суд принял 14 приговоров: 13 обвинительных и один - оправдательный", - рассказала Танасевич.
- Высший антикоррупционный суд впервые вынес тюремный приговор.
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