5 августа во Львове откроется обновленная экспозиция Музея этнографии

4 августа, 2020, 19:27

Ее сделали возможной карантинные ограничения

5 августа, впервые после карантина двери для посетителей откроет обновленная экспозиция коллекции традиционной украинской культуры и ремесел Музея этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины, расположенная во дворце Любомирских на площади Рынок.

Именно карантин дал возможность довести до конца достойное представление народных ремесел. Поэтому обновленную экспозицию посетители увидят впервые.

Как отметила "Еспресо.Захид" ведущий хранитель фонда народной вышивки и одновременно человек, ставший основным идейным вдохновителем обновленной экспозиции Оксана Багнюк-Каида, несколько месяцев карантина не просто дали возможность доукомплектовать экспозицию, но и представить ее так, чтобы прежде всего у самих радовалось сердце.

Собственно, экспозицию "Традиционная культура украинского села второй половины XIX - начала ХХ века" перенесли из Музея этнографии и художественного промысла по адресу пр. Свободы, 15 во дворец Любомирских еще в 2016 году, решив, что произведения народной культуры в более камерных помещениях анфиладного плана (где можно последовательно эту экспозицию развернуть) будут чувствовать себя уютнее, чем в пышных залах бывшей Галицкой сберегательной кассы. В то же время собрание европейской мебели в стилях готики, барокко, рококо и т.д. (которое презентовалось во дворце Любомирских раньше) будет уместно там, где презентуется европейское декоративно-прикладное искусство, фарфор, коллекция часов XV-XIX веков, которую считают одной из самых ценных в Восточной Европе и крупнейшей в Украине.

Однако была проблема - предыдущую экспозицию украинского искусства в этом музее создали еще в 1951 году, а сейчас она требовала существенного обновления и новых подходов, соответствующих запросам современного времени.

"Мы решили разложить идею обновления на три блока, - рассказывает Оксана Багнюк-Каида, - показать календарную обрядность украинцев (Рождество, Пасха, знаковый для наших краев день св. Юрия, Ивана Купала и обжинки - собственно, с чего в этих залах и стартовали), занятия и промыслы украинцев (что - благодаря карантину - наконец завершили) и семейно-родственную обрядность, работа над которой нам еще предстоит. Важно, что представляем не только традиции, быт, искусство и ремесла запада государства, а всей Украины. А они действительно очень интересны. Например, вы знаете, почему в древние времена много в Украине делали кувшинов в человеческий рост? Не только, чтобы в них что-то хранить - скажем, зерно. А именно так часто подмастерье гончара должен был заявить о своем мастерстве и готовность работать самостоятельно: он выжигал такой кувшин (имевший ручки), залезал в него и его друзья должны были этот кувшин вместе с ним какое-то расстояние пронести. Если ручки не отпадали, ничего не рушилось - все радовались появлению нового профессионала ... Я сейчас тоже очень рада и чувствую гордость. Ведь мы с моими коллегами таки это сделали: залы, где представлены занятия и промыслы украинцев, наконец, получили достойную точку".

Все фото: Ярина Коваль