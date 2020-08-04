1 млрд грн дополнительного финансирования: Ткаченко назвал грантовые программы для культурной сферы

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Гранты для культурной сферы начинают работать! Разработана программа, позволяющая использовать предоставленный государством 1 млрд грн дополнительного финансирования", - отметил Ткаченко.

Украинский культурный фонд и 590 млн грн: с 30 июля по 14 августа открыта подача заявок на грантовую программу "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка". Объявление победителей состоится в конце сентября. Начало финансирования - с октября и до конца 2020 года.

"Первый питчинг патриотических сериалов и 100 млн грн: к концу года сфокусируемся на производстве сериалов патриотического направления. С украинскими актерами и украинским нарративами. В трудный карантинный и посткарантинный период спрос зрителей растет именно на телевизионный продукт. Начало конкурса - во второй половине сентября", - написал министр культуры.

Госкино и 50 млн грн: в конце сентября начнется конкурс на грантовую поддержку подготовки кинопроектов к съемочному периоду. Ткаченко добавил, что это временная быстрая форма в кризисное время. Она поможет на подготовительном этапе - разработке сценария, сториборды, тизер. Далее с этим "стартовым пакетом" можно подаваться в нас или на зарубежный кинорынок для привлечения инвестиций на реализацию кинопроекту.

"Украинский Институт Книги и 150 млн грн: планируем объявить конкурс на программу грантов через УИК в начале сентября. Завершаем юридические формальности", - отметил Ткаченко.

110 млн грн на неотложные нужды: в частности, на разработку электронного ресурса культурного наследия и культурных ценностей. А также на возмещение убытков и покрытия потребностей учреждений культуры сферы подчинения министерства во время карантина: оплату коммунальных услуг, пожарной безопасности и охраны, закупку средств индивидуальной защиты.

Гранты для культурной сферы начинают работать! Разработана программа, позволяющая использовать предоставленный государством 1 ... Опубликовано Александром Ткаченко Понедельник, 3 августа 2020

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