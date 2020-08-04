15 лет заключения. Ривненчанина могут посадить за дезертирство и государственную измену

4 августа, 2020, 18:12

Перешел на сторону врага, заключив контракт на прохождение военной службы в воинской части оккупанта

Об этом сообщили в прокуратуре Ривненской области.

Прокуроры завершили досудебное расследование, которое осуществлялось следственным отделом УСБУ в Ривненской области, и при оперативном сопровождения оперативных подразделений Службы Безопасности в области. Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины направлен в суд.

Ему инкриминируют государственную измену и дезертирство (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что уроженец города Ривне во время прохождения военной службы в ВМФ ВСУ на территории Автономной Республики Крым в 2014 году, во время оккупационных действий Российской Федерации, не выполнил директивы министра обороны Украины и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ, без уважительных причин не прибыл в определенные военные части на материковой Украине, и в дальнейшем перешел на сторону врага, заключив контракт на прохождение военной службы в воинской части 63876 ВС РФ с дислокацией во временно оккупированном городе Севастополь, АР Крым.

За дезертирство и государственную измену мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.