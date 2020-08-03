Закрыли кафе, рынки и магазины: на Буковине усилили карантин в районе "красной" зоны
Об этом рассказал председатель Кицманской райгосадминистрации Алексей Добровольский, передает Укринформ.
По его словам, в Кицманском районе закрыли все кафе и рестораны, приостановили работу рынков и магазинов, кроме продуктовых отделов, а также остановили работу общественного транспорта.
"В общем, мы придерживались того постановления, выданного правительством. В воскресенье, 2 августа, мы провели заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. На нем обратили внимание на то, что в первую очередь необходимо закрыть кафе и рестораны, которые оказались рассадником этой коронавирусной болезни. Приостановили также работу торговых заведений, рынков, кроме продуктовых рядов. Также остановил работу и общественный транспорт. Хотя пытаемся организовать подвоз медиков и работников учреждений, обеспечивающих работу громад района. Магазины продают только продукты и товары первой необходимости", - рассказал Добровольский .
Читайте также: Горсовет Тернополя выразил "решительное несогласие" с отнесением города к "красной" карантинной зоне
Председатель райадминистрации отметил, что во время заседания районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС эпидемиологи заявили, что рост количества больных COVID-19 в районе связан, в основном, с несоблюдением противоэпидемических мероприятий во время празднования свадеб.
Читайте также: В Луцке не будут усиливать карантин, - советник городского головы
"Там (на свадьбах, - ред.) нарушали даже элементарные требования, когда было разрешено устраивать мероприятия на 50 человек или на определенную площадь, то было значительное превышение людей в помещениях. Сейчас всеми подобными случаями занимаются правоохранительные органы и эпидемиологическая служба", - добавил Алексей Добровольский.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-