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Espreso.tvОбществоЗахват банка в Киеве: СБУ объяснила, почему на фото у нападавшего были две разные заложницы

Захват банка в Киеве: СБУ объяснила, почему на фото у нападавшего были две разные заложницы

В соцсетях и некоторых СМИ начали распространять информацию, что у "киевского террориста" на фото видели двух разных заложниц, СБУ объяснила, почему так произошло

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Во время захвата террористом банковского учреждения, его сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - говорится в сообщении.

Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже.

ОБНОВЛЕНО По вопросу относительно заложниц, которые были захвачены в БЦ «Леонардо» Поскольку в отдельных СМИ возникает вопрос ...

Опубликовано Служба безопасности Украины Понедельник, 3 августа 2020

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