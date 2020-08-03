Захват банка в Киеве: СБУ объяснила, почему на фото у нападавшего были две разные заложницы
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Во время захвата террористом банковского учреждения, его сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - говорится в сообщении.
Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже.
ОБНОВЛЕНО По вопросу относительно заложниц, которые были захвачены в БЦ «Леонардо» Поскольку в отдельных СМИ возникает вопрос ...Опубликовано Служба безопасности Украины Понедельник, 3 августа 2020
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- Напомним, 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка.
- По информации заместителя главы МВД Геращенко, банк захватил гражданин Узбекистана.
- Человек, который в центре Киева захватил банк, угрожал взрывным устройством и требовал сделать заявление в СМИ.
- СМИ сообщают, что мужчина заявил, что у него бомба и требовал 40 тыс. грн
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, - один человек
- Наш канал вел прямую трасляцию событий.
- Спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину, который захватил отделение банка.
- В банке рассказали подробности инцидента с заложником в центре Киева.
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