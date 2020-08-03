Захват банка в Киеве: прикрываться журналистами во время спецоперации - риск для работников СМИ, - НСЖУ

3 августа, 2020, 22:15

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко раскритиковал спецоперацию Службы безопасности Украины по задержанию подозреваемого в терроризме, который захватил отделение банка в БЦ "Леонардо" в Киеве

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в Facebook.

"То, что сегодня вместе со съемочными группами двух национальных телеканалов "ЗИК" (журналист Андрей Лащ) и "1+1" (журналист - Александр Загородний) к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ - это не спецоперация. А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ ", - говорится в сообщении.

Томиленко отметил, что прикрываться журналистами во время спецоперации - невероятный риск для работников СМИ на будущее.

Прикрываться журналистами во время спецоперации - это невероятный риск для работников СМИ на будущее. Задание... Опубликовано Sergiy Tomilenko понедельник, 3 Августе 2020

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