Захват банка в Киеве: прикрываться журналистами во время спецоперации - риск для работников СМИ, - НСЖУ
Об этом Томиленко сообщил на своей странице в Facebook.
"То, что сегодня вместе со съемочными группами двух национальных телеканалов "ЗИК" (журналист Андрей Лащ) и "1+1" (журналист - Александр Загородний) к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ - это не спецоперация. А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ ", - говорится в сообщении.
Томиленко отметил, что прикрываться журналистами во время спецоперации - невероятный риск для работников СМИ на будущее.
Прикрываться журналистами во время спецоперации - это невероятный риск для работников СМИ на будущее. Задание...Опубликовано Sergiy Tomilenko понедельник, 3 Августе 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-