Известный ученый и педагог: во Львове внезапно умер профессор Богдан Забавский

3 августа, 2020, 18:41

Мужчина был профессором Львовского национального университета имени Ивана Франко, заведующим кафедрой алгебры и логики. Сейчас его похоронили на Львовщине

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

"Это очень большая потеря, - отметил в комментарии "Еспресо-Запад" ученик Богдана Забавского, а ныне заведующий кафедрой высшей математики Андрей Гаталевич. - Занимался алгеброй. Он был феноменальным ученым, решал многие проблемы, которые стояли еще с прошлого века. Кроме того, пользовался огромной любовью студентов, хотя и был требовательным преподавателем. Защитил не одного кандидата наук. Создал свою научную школу ".

О внезапной смерти ученого стало известно 1 августа. Предварительная причина - пневмония, которая присуща при COVID-19. Похоронили Богдана Забавского сейчас в родном селе Зиболки, что на Львовщине.