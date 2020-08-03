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Espreso.tvОбществоИзвестный ученый и педагог: во Львове внезапно умер профессор Богдан Забавский

Известный ученый и педагог: во Львове внезапно умер профессор Богдан Забавский

Мужчина был профессором Львовского национального университета имени Ивана Франко, заведующим кафедрой алгебры и логики. Сейчас его похоронили на Львовщине

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

"Это очень большая потеря, - отметил в комментарии "Еспресо-Запад" ученик Богдана Забавского, а ныне заведующий кафедрой высшей математики Андрей Гаталевич. - Занимался алгеброй. Он был феноменальным ученым, решал многие проблемы, которые стояли еще с прошлого века. Кроме того, пользовался огромной любовью студентов, хотя и был требовательным преподавателем. Защитил не одного кандидата наук. Создал свою научную школу ".

О внезапной смерти ученого стало известно 1 августа. Предварительная причина - пневмония, которая присуща при COVID-19. Похоронили Богдана Забавского сейчас в родном селе Зиболки, что на Львовщине.

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