Из-за карантинных ограничений пенсионеры из ОРДЛО потеряли доступ к пенсиям, - Human Rights Watch
Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.
Ограничения вызывают трудности для пенсионеров, которые все еще должны пересекать блокпосты, чтобы забрать пенсию.
"Связанные с пандемией ограничения сделали плохую ситуацию еще хуже, почти полностью отрезав доступ к пенсиям и обрекая многих пожилых людей на борьбу за то, чтобы оплатить даже базовые продукты питания", - заявила исследовательница HRW в Европе и Центральной Азии Лора Миллс.
Ограничения, введенные из-за коронавируса, означали, что в течение четырех месяцев пенсионерам пришлось резко сократить потребление пищи, использование лекарств и необходимых средств гигиены.
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