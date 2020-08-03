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Espreso.tvОбществоИз-за карантинных ограничений пенсионеры из ОРДЛО потеряли доступ к пенсиям, - Human Rights Watch

Из-за карантинных ограничений пенсионеры из ОРДЛО потеряли доступ к пенсиям, - Human Rights Watch

Карантин из-за коронавируса заблокировал доступ к пенсиям для людей с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской области

Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Ограничения вызывают трудности для пенсионеров, которые все еще должны пересекать блокпосты, чтобы забрать пенсию.

"Связанные с пандемией ограничения сделали плохую ситуацию еще хуже, почти полностью отрезав доступ к пенсиям и обрекая многих пожилых людей на борьбу за то, чтобы оплатить даже базовые продукты питания", - заявила исследовательница HRW в Европе и Центральной Азии Лора Миллс.

Ограничения, введенные из-за коронавируса, означали, что в течение четырех месяцев пенсионерам пришлось резко сократить потребление пищи, использование лекарств и необходимых средств гигиены.

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