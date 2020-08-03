XXVII Международный Гуцульский фестиваль перенесли на 2021 год

3 августа, 2020, 18:16

Какой будет новая дата мероприятия, которое в этом году получило статус государственного, организаторы не сообщают

Решение о переносе фестиваля было принято на заседании Всеукраинского общества "Гуцульщина", - информирует пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В 2020 году XXVII Международный Гуцульский фестиваль должен был состояться осенью в городе Косово. Но, учитывая пандемию коронавируса, участники собрания единогласно решили перенести его на следующий год, хотя новой даты проведения пока не определили.

"Жаль, что мы собрались, чтобы перенести XXVII Международный Гуцульский фестиваль, ведь был проведен ряд заседаний оргкомитета, в районном бюджете были заложены средства на его проведение ... Мы все ждали этого, но, к сожалению, сегодняшняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране внесла свои коррективы в наши планы. Но верю, что в 2021 году мы все же сможем его провести на достойном уровне", - отметил глава Косовской райгосадминистрации Петр Иванишин.

Вместе с тем глава общества "Гуцульщина" Дмитрий Стефлюк сообщил, что приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 25 июня 2020 Международный гуцульский фестиваль назначен статус государственного. Поэтому для финансового обеспечения фестиваля привлекут средства не только из местных бюджетов, но и государственного.