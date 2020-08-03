Выборы в Киеве: за Кличко готовы проголосовать 41,7% избирателей, среди партий лидирует "ЕС", - опрос

3 августа, 2020, 12:33

На конец июля тройка лидеров в партийной гонке в горсовет Киева выглядит следующим образом: "ЕС" - 19,8%, "СН" - 19,3%, "УДАР" - 17,1%

Соответствующие данные показало исследование группы "Рейтинг", проведенное 26-27 июля.

За три месяца до местных выборов лидерами в рейтинге партий на выборах в горсовет являются "Европейская солидарность", за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия "Слуга народа" с результатом 19,3% и партия "УДАР" - 17,1%.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 8,0% таких опрошенных, партию "Батькивщина" - 5,7%, партию Шария - 5,0%, партию "Голос" - 4,6%, партию "Победа Пальчевского"- 4,5%, партию "Сила и честь" - 3,0%, партию "Свобода" - 2,5%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%. Затруднились ответить около 11% опрошенных. С августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеют стабильную отрицательную динамику, рейтинги партий "Европейская солидарность" и "УДАР" - имеют положительную динамику.

В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. С.Притулу поддержали бы 11,6% опрошеных, И.Верещук - 9,4%, А.Пальческого - 9,0%, А.Гончаренко - 5,4%, А. Попова - 4,5%, В.Рабиновича - 3,5%, А.Омельченко - 3,3%, А.Ильенко - 2,6%, В.Нестора - 2,1%. Не определились - около 8,5% опрошенных. С августа прошлого года электоральная поддержка Кличко выросла почти вдвое.

Моделирование второго тура выборов на должность городского головы столицы показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с И.Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с А.Гончаренко - 68% против 13%, с А.Пальчевским - 67% против 20%, с С.Притулой - 63% против 21%.

От 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором, или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.

Аудитория опроса: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 26-27 июля 2020 года.

Заметим, согласно опросу Центра Разумкова на конец июня действующий мэр столицы Виталий Кличко имел поддержку 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился с выбором, на втором месте - Андрей Пальчевский с 11% поддержки.

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