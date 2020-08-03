Вторая ракетка Украины представила свою вторую песню
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram спортсменки.
Песня спортсменки опубликована на ее официальном YouTube-канале. Она получила название "Любимый трек".
"Почему именно "Любимый трек"? Наверное, потому что он делался с любовью, с искренностью, с душой. Многие спрашивают, будет ли клип к этому треку. Да, будет, несмотря на турниры, я постараюсь найти возможность и время снять классный клип со своей командой ", - написала теннисистка.
20-летняя Даяна Ястремская занимает 25 позицию в рейтинге WTA, что является вторым показателем среди украинских теннисисток.
@ raja_music7 Guys, many people ask if there will be a video for this track ... Yeah, it will be, despite the tournaments, I will try to find an opportunity and time to shoot a cool video with my team ! #FavoriteTrack #premiere #DY
- 13 мая вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила свою первую песню "Тысячи меня" .
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