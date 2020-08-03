Вторая ракетка Украины представила свою вторую песню

3 августа, 2020, 18:18

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила свою вторую песню

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram спортсменки.

Песня спортсменки опубликована на ее официальном YouTube-канале. Она получила название "Любимый трек".

"Почему именно "Любимый трек"? Наверное, потому что он делался с любовью, с искренностью, с душой. Многие спрашивают, будет ли клип к этому треку. Да, будет, несмотря на турниры, я постараюсь найти возможность и время снять классный клип со своей командой ", - написала теннисистка.

20-летняя Даяна Ястремская занимает 25 позицию в рейтинге WTA, что является вторым показателем среди украинских теннисисток.

13 мая вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила свою первую песню "Тысячи меня" .