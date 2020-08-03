Впервые за последние десятилетия: в мире сократилось количество угольных электростанций

3 августа, 2020, 16:06

Мировое производство электроэнергии из угля в первом полугодии сократилось впервые за последние десятилетия

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на доклад экологических организаций Global Coal Plant Trackers i Global Energy Monitor.

Согласно сообщению, в первые шесть месяцев 2020 году в эксплуатацию введены угольные электростанции общим объемом 18,3 гигаватт. В тот же период закрыты электростанции объемом более 21 гигаватт. Мировое сокращение производства электроэнергии из угля происходит, главным образом, за счет Европы, где в первом полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гигаватт, а во втором будет уменьшен на 6 гигаватт.

Однако и в Юго-Восточной Азии введения в эксплуатацию новых угольных электростанций замедляется и составляет в этом полугодии около 70% от привычных значений последних пяти лет. Исключение составляет Китай, что увеличивает ввод в эксплуатацию угольных электростанций. Экологи считают эти электростанции ответственными за 40% мировых выбросов CO2.

В издании отметили, что Германия в июле приняла закон об отказе от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии в 20138 году. В поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.

Зато в Украине, как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Соответствующее решение Кабинета министров было принято на заседании того же дня.

После этого председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил , что использование исключительно угля для производства электричества в Украине до конца года приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2200000000 грн, что создаст проблемы для Центрэнерго.

Центрэнерго, в свою очередь, заявил, что в. о. министра энергетики Ольга Буславець заставляет компанию закупать уголь на шахтах Ахметова на неприемлемых условиях

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