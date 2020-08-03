Впервые за последние десятилетия: в мире сократилось количество угольных электростанций
Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на доклад экологических организаций Global Coal Plant Trackers i Global Energy Monitor.
Согласно сообщению, в первые шесть месяцев 2020 году в эксплуатацию введены угольные электростанции общим объемом 18,3 гигаватт. В тот же период закрыты электростанции объемом более 21 гигаватт. Мировое сокращение производства электроэнергии из угля происходит, главным образом, за счет Европы, где в первом полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гигаватт, а во втором будет уменьшен на 6 гигаватт.
Однако и в Юго-Восточной Азии введения в эксплуатацию новых угольных электростанций замедляется и составляет в этом полугодии около 70% от привычных значений последних пяти лет. Исключение составляет Китай, что увеличивает ввод в эксплуатацию угольных электростанций. Экологи считают эти электростанции ответственными за 40% мировых выбросов CO2.
В издании отметили, что Германия в июле приняла закон об отказе от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии в 20138 году. В поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.
- Зато в Украине, как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Соответствующее решение Кабинета министров было принято на заседании того же дня.
- После этого председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил , что использование исключительно угля для производства электричества в Украине до конца года приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2200000000 грн, что создаст проблемы для Центрэнерго.
- Центрэнерго, в свою очередь, заявил, что в. о. министра энергетики Ольга Буславець заставляет компанию закупать уголь на шахтах Ахметова на неприемлемых условиях
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