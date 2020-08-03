Во Львове реставрируют первую многоэтажку - один из старейших домов на площади Рынок

3 августа, 2020, 13:21

Во Львове реставрируют дом, построенный в 1570-х годах и расположенный между знаменитыми "Черной каменицей" и Дворцом Корнякта. Это первый дом в городе, имевший три этажа, известный как Ганливская камяница. Его фасад находился в аварийном состоянии и представлял угрозу для жителей города и туристов

Об этом в комментарии "Еспресо.Захид" сообщила начальник управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко.

"Дом нуждался в срочном ремонте фасада. Даже визуально видно, что часть штукатурки осыпалась. При обследовании мы обнаружили, что от легких прикосновений она продолжает сыпаться. Поэтому решили как можно скорее провести его реставрацию, тем более, что там есть некоторые ценные элементы. Ну, и дополнительно нас подталкивало к этому то, что он расположен между двумя великолепными памятниками, а именно "Черной камяницей" и Дворцом Корнякта", - рассказала чиновница.

Как информирует пресс-служба Львовского городского совета, дом не так богато украшен, как соседние, но содержит несколько очень ценных элементов, в частности ажурные каменные рельефы над каждым окном.

"Скульптурный декор будем расчищать, а где утрачен - восстанавливать, укреплять инъекциями и защищать от атмосферных воздействий", - сообщают в горсовете со ссылкой на Лилию Онищенко.

По ее словам, проект финансируется из городского бюджета Львова, ведь это плановые работы, предусмотренные на этот год. Их стоимость составляет чуть больше 700 тысяч гривен. Реставрация продлится три месяца.

Как указано в тендерных документах на сайте и ProZorro, во время реставрации в здании восстановят и покрасят главный фасад, проведут реконструкцию балкона, замену окон, реставрацию каменного цоколя и лепнины.

В конкурсе на выполнение работ победу получило Коллективное предприятие "Центр комплекс" Львовской областной ассоциации инвалидов Всеукраинской организации инвалидов "Союз организаций инвалидов Украины". Это предприятие, по словам Лилии Онищенко, уже выполняло ряд реставрационных работ во Львове, в частности церкви Николая на улице Богдана Хмельницкого, а сейчас осуществляет восстановление церкви Михаила на улице Грушевского.

Ганливская камяница (пл. Рынок, 5) - построена в 1571-1577 гг. на месте сгоревшего старого дома. Новый дом был создан в стиле ренессанс, с использованием готического цоколя предыдущего дома, по проекту итальянского архитектора Петра Красовского. Большинство аутентичного декора утрачено при поздних перестройках, но осталось несколько очень ценных ажурных резьб и готические элементы. Этот дом является старейшей многоэтажкой площади Рынок (имел три этажа) - тогда он еще находился в окружении одно- и двухэтажных домов. Также он известен тем, что в нем по приглашению хозяйки Софии Ганль поселились первые иезуиты во Львове, еще до того, как они возвели свой величественный костел (сейчас Гарнизонный храм на ул. Театральной). В 1880-х годах достроен 4-й этаж. В начале ХХ в. в нем разместился ресторан, традиции которого продолжает современное учреждение "5 подземелье". Дом является памятником архитектуры национального значения - охранный номер: 326/4. Сейчас он частично жилой и находится на балансе управляющей компании.