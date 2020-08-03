Въехать в "красную" зону карантина можно только на собственном авто, - Степанов
3 августа, 2020, 11:30
Пересекать границу населенного пункта из зоны самых больших ограничений разрешено только на своем транспорте
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
"Что касается работы общественного транспорта в "красной" зоне - то она прекращается. То есть, пересечение этой границы возможно только на собственном автомобильном транспорте", - сказал Степанов.
- Тернопольский городской совет заявил о "решительном несогласии" с тем, что город занесли в "красную" зону карантина с самыми большими ограничениями.
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