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Espreso.tvОбществоВъехать в "красную" зону карантина можно только на собственном авто, - Степанов

Въехать в "красную" зону карантина можно только на собственном авто, - Степанов

Пересекать границу населенного пункта из зоны самых больших ограничений разрешено только на своем транспорте

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Что касается работы общественного транспорта в "красной" зоне - то она прекращается. То есть, пересечение этой границы возможно только на собственном автомобильном транспорте", - сказал Степанов.

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