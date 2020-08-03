Въехать в "красную" зону карантина можно только на собственном авто, - Степанов

3 августа, 2020, 11:30

Пересекать границу населенного пункта из зоны самых больших ограничений разрешено только на своем транспорте

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Что касается работы общественного транспорта в "красной" зоне - то она прекращается. То есть, пересечение этой границы возможно только на собственном автомобильном транспорте", - сказал Степанов.

Тернопольский городской совет заявил о "решительном несогласии" с тем, что город занесли в "красную" зону карантина с самыми большими ограничениями.