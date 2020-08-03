Валенса, Бальцерович и деятели "Солидарности" поддержали белорусскую оппозицию

3 августа, 2020, 21:48

"Поддержка независимой, свободной и демократической Беларуси - это моральный долг современных демократических лидеров", - заявили они

Об этом говорится в открытом письме руководителей и активистов польской "Солидарности" и бывших политических узников коммунистической эпохи. Обращение обнародовала Gazeta Wyborcza, передает Еспресо.TV.

Вот полный текст заявления

Дорогие друзья, дорогие граждане Республики Беларусь,

75 лет назад народам Средней и Восточной Европы был навязан новый мировой порядок в результате трагических войн между крупными мировыми державами. Десятилетиями народы Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, стран Балканского полуострова, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Украины были вынуждены бороться за самые важные ценности: свободу личности, независимость, уважение к человеку и уважение к правде. Ценности, присущие любой демократической стране мира.

9 августа 2020 г. замечательный народ Беларуси в очередной раз станет на борьбу за ценности, без которых ни одно общество не может называться свободным. С сильным волнением и чувством гордости наблюдаем за вашей силой и решимостью сделать так, чтобы будущие выборы были праздником демократии и победой свободных граждан Беларуси.

40 лет назад движение "Солидарность" привело к падению коммунизма в Польше. Благодаря отваге граждан, самоотверженной борьбе и вере в победу невозможное стало возможным. Однако польских успехов не было бы без солидарности демократических стран и решимости исторических лидеров свободного мира.

Помня собственный опыт и опыт многих поколений, боровшихся за свободу, мы говорим ясно и определенно, что граждане Беларуси не одни и не могут остаться одиноки в борьбе. Поддержка независимой, свободной и демократической Беларуси является моральным долгом современных демократических лидеров.

Почувствуйте Солидарность от всех граждан мира - и стены упадут.

Лех Валенса (Lech Wałęsa), польский государственный деятель, лидер "Солидарности", лауреат Нобелевской премии мира, президент Польской республики в 1990-1995 годах, политический заключенный

Бальцерович (Leszek Balcerowicz), деятель "Солидарности", лидер экономических изменений в Польше после падения коммунизма

Конрад Белиньский (Konrad Bieliński), деятель «Солидарности», политический заключенный

Богдан Борусевич (Bogdan Borusewicz), деятель «Солидарности», политический заключенный

Збигнев Буяк (Zbigniew Bujak), деятель «Солидарности», политический заключенный

Владислав Фрасинюк (Władysław Frasyniuk), деятель «Солидарности», политический заключенный

Ева Кулик-Белиньска (Ewa Kulik-Bielińska), деятель «Солидарности», политическая заключенная

Барбара Лабуде (Barbara Labuda), деятель «Солидарности», политическая заключенная

Богдан Лис (Bogdan Lis), деятель «Солидарности», политический заключенный

Ян Литиньский (Jan Lityński), деятель «Солидарности», политический заключенный

Адам Михник (Adam Michnik), деятель "Солидарности", главный редактор издания Gazeta Wyborcza, политический заключенный

Гражина Станишевская (Grażyna Staniszewska), деятель «Солидарности», политическая заключенная

Людвика Вуец (Ludwika Wujec), деятель «Солидарности», политическая заключенная

Хенрик Вуец (Henryk Wujec), деятель «Солидарности», политический заключенный

Напомним, голосование на белорусских выборах президента состоится в ближайшее воскресенье, 9 августа 2020 года.

Культовая польская песня времен "Солидарности" под названием "Стены рухнут" (автор - Яцек Качмарский) фактически стала главной музыкальной композицией кандидата в президенты Беларуси от объединенной оппозиции Светланы Тихановской.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb