В Японии у двух собак подтвердили COVID-19

3 августа, 2020, 19:56

Впервые в Японии подтвердили инфицирование коронавирусом среди животных: заражены две собаки

Об этом сообщает издание The Japan News.

В Японии подтвердили первые два случая инфицирования COVID-19 среди животных. Тесты подтвердили наличие вируса у двух домашних собак.

У животных не наблюдается ухудшения самочувствия.

Сообщается, что домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса.

Отметим, случаи заражения домашних животных ранее были подтверждены также в США, Франции и Великобритании.

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