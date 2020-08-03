В Японии у двух собак подтвердили COVID-19
3 августа, 2020, 19:56
Впервые в Японии подтвердили инфицирование коронавирусом среди животных: заражены две собаки
Об этом сообщает издание The Japan News.
В Японии подтвердили первые два случая инфицирования COVID-19 среди животных. Тесты подтвердили наличие вируса у двух домашних собак.
У животных не наблюдается ухудшения самочувствия.
Сообщается, что домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса.
- Отметим, случаи заражения домашних животных ранее были подтверждены также в США, Франции и Великобритании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-