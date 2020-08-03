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Espreso.tvМирВ Японии у двух собак подтвердили COVID-19

В Японии у двух собак подтвердили COVID-19


фото: Getty Images
Впервые в Японии подтвердили инфицирование коронавирусом среди животных: заражены две собаки

Об этом сообщает издание The Japan News.

В Японии подтвердили первые два случая инфицирования COVID-19 среди животных. Тесты подтвердили наличие вируса у двух домашних собак.

У животных не наблюдается ухудшения самочувствия.

Сообщается, что домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса.

  • Отметим, случаи заражения домашних животных ранее были подтверждены также в США, Франции и Великобритании.

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