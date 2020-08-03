В ВСУ более 200 человек болеют COVID-19

3 августа, 2020, 11:59

По состоянию 3 августа в Вооруженных силах COVID-19 болеет 217 человек

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания. На Киевщине больной военнослужащий находится на лечении дома.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 628 человек, летальных случаев - пять.

На изоляции находится 553 человека.

По состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Украине зафиксировано 73 158 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 738 - летальные, 39 876 человек выздоровели.