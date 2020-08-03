 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ более 200 человек болеют COVID-19

В ВСУ более 200 человек болеют COVID-19


фото: reuters
По состоянию 3 августа в Вооруженных силах COVID-19 болеет 217 человек

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания. На Киевщине больной военнослужащий находится на лечении дома.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 628 человек, летальных случаев - пять.

На изоляции находится 553 человека.

  • По состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Украине зафиксировано 73 158 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 738 - летальные, 39 876 человек выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

3 августа, 2020 понедельник

2 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать