В Сумах закрыли на карантин роддом
3 августа, 2020, 22:30
На коронавирус заболели четыре медика "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" в Сумах
Об этом сообщает пресс-центр Сумского городского совета .
Во время внеплановой ПЦР-диагностики у четырех работников заведения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.
Приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр).
Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.
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