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Espreso.tvОбществоВ Сумах закрыли на карантин роддом

В Сумах закрыли на карантин роддом

На коронавирус заболели четыре медика "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" в Сумах

Об этом сообщает пресс-центр Сумского городского совета .

Во время внеплановой ПЦР-диагностики у четырех работников заведения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

Приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр).

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

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