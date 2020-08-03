В Сумах закрыли на карантин роддом

3 августа, 2020, 22:30

На коронавирус заболели четыре медика "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" в Сумах

Об этом сообщает пресс-центр Сумского городского совета .

Во время внеплановой ПЦР-диагностики у четырех работников заведения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

Приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр).

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.