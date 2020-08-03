В Польше антимонопольный орган оштрафовал "Газпром" на 57 млн евро за отказ от сотрудничества в расследовании

3 августа, 2020, 11:33

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей обязывает российскую компанию "Газпром" оплатить штраф на сумму 213 млн злотых (57 млн евро)

Об этом сообщает Reuters.

Российская компания "Газпром" оштрафована за отказ от сотрудничества в антимонопольном расследовании, связанном с газопроводом "Северный поток-2".

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Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей считает, что "Северный поток-2", предназначенный для экспорта российского газа, укрепит и так господствующее положение "Газпрома" на европейском рынке, что угрожает энергетической безопасности Евросоюза.

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Расследование по "Северному потоку-2" продолжается в Польше уже несколько лет. В 2019 году Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши оштрафовало одного из участников проекта, компанию Engie, на 40 млн евро также за отказ предоставить документы и другую необходимую для расследования информацию.

Против строительства "Северного потока-2" выступают США, на участников проекта распространяются американские санкции.

Напомним, в июле главная компания "Газпром" перевела долю (51%) в проектной компании газопровода "Северный поток" (Nord Stream AG) на ООО "Газпром международные проекты" с целью избежать санкций США.

1 июля "Газпром" вернул польском импортеру PGNiG переплату за газ в размере 1,5 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража

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