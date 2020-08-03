В Луцке из-за занесения в "красную" зону карантина на маршруты не вышла часть общественного транспорта

3 августа, 2020, 11:42

3 августа в Луцке заработал не весь общественный транспорт из-за занесения города в "красную" карантинную зону

Об этом сообщает ВолиньPost.

По данным издания, водители говорят, что ситуация с "красной" карантинной зоной заставила не выйти на работу, потому что полиция угрожает штрафовать за нарушение ограничений.

Власти областного центра не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что Луцк отнесен к "красной" зоне по распространению Covid-19.