В Луцке из-за занесения в "красную" зону карантина на маршруты не вышла часть общественного транспорта
3 августа, 2020, 11:42
3 августа в Луцке заработал не весь общественный транспорт из-за занесения города в "красную" карантинную зону
Об этом сообщает ВолиньPost.
По данным издания, водители говорят, что ситуация с "красной" карантинной зоной заставила не выйти на работу, потому что полиция угрожает штрафовать за нарушение ограничений.
- Власти областного центра не согласны с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС о том, что Луцк отнесен к "красной" зоне по распространению Covid-19.
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