В Киеве зафиксированы более 8,5 тыс. случаев COVID-19 - Кличко
3 августа, 2020, 10:20
В столице 8 554 подтвержденных случая COVID-19
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
У 102 киевлян обнаружили COVID-19 за минувшие сутки.
Один человек умер. Всего умерли от вируса 135 киевлян
Заболели за сутки: 44 женщины (21 - 73 лет), 54 человека (18 - 73 лет), 4 девочки (3 - 17 лет)
В больницы столицы госпитализировали 14 человек.
- По состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Украине зафиксировано 73 158 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 738 - летальные, 39 876 человек выздоровели.
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