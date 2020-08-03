В Киеве зафиксированы более 8,5 тыс. случаев COVID-19 - Кличко

3 августа, 2020, 10:20

В столице 8 554 подтвержденных случая COVID-19

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

У 102 киевлян обнаружили COVID-19 за минувшие сутки.

Один человек умер. Всего умерли от вируса 135 киевлян

Заболели за сутки: 44 женщины (21 - 73 лет), 54 человека (18 - 73 лет), 4 девочки (3 - 17 лет)

В больницы столицы госпитализировали 14 человек.

По состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Украине зафиксировано 73 158 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 738 - летальные, 39 876 человек выздоровели.