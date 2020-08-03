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Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали мужчину, разгромившего въезд на Труханов остров: ему грозит до 5 лет тюрьмы

В Киеве задержали мужчину, разгромившего въезд на Труханов остров: ему грозит до 5 лет тюрьмы


фото: Нацполіція
Правоохранители задержали мужчину, который ночью на 2 августа разбил шлагбаум для пропуска автомобилей на Труханов остров

Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции,

Нарушителем оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия. Ему не понравилось оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее.

В отношении мужчины завели дело по статье хулиганство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

  • Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео с вандалом, который на въезде на Труханов остров уничтожил оборудование на 300 тыс грн.

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