В Киеве задержали мужчину, разгромившего въезд на Труханов остров: ему грозит до 5 лет тюрьмы

3 августа, 2020, 08:15

Правоохранители задержали мужчину, который ночью на 2 августа разбил шлагбаум для пропуска автомобилей на Труханов остров

Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции,

Нарушителем оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия. Ему не понравилось оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее.

В отношении мужчины завели дело по статье хулиганство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео с вандалом, который на въезде на Труханов остров уничтожил оборудование на 300 тыс грн.