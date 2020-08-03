В Киеве задержали мужчину, разгромившего въезд на Труханов остров: ему грозит до 5 лет тюрьмы
3 августа, 2020, 08:15
Правоохранители задержали мужчину, который ночью на 2 августа разбил шлагбаум для пропуска автомобилей на Труханов остров
Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции,
Нарушителем оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия. Ему не понравилось оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее.
В отношении мужчины завели дело по статье хулиганство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
- Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео с вандалом, который на въезде на Труханов остров уничтожил оборудование на 300 тыс грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-