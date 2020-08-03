В КПИ разработали устройство для проверки слуха у новорожденных младенцев

3 августа, 2020, 09:25

На факультете электроники студенты и аспиранты факультета КПИ им. Игоря Сикорского разработали устройство для скрининга слуха - ушной ехоскоп

Устройство спроектировали на базе кружка ученых Medical Acoustics.

"На каждую тысячу новорожденных есть один ребенок с недостатками слуха. Если до 6-месячного возраста не использовать специальный детский слуховой аппарат, ребенок будет с пороками развития. Если же вовремя диагностировать проблему и место повреждения - среднее или внутреннее ухо, - то можно обеспечить нормальное развитие ребенка", - рассказывает Сергей Найда, заведующего кафедрой акустических и мультимедийных электронных систем. Именно под его руководством ученые и разработали устройство.

Эта кафедра 25 лет совместно с Институтом отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины изучают раннее диагностирование недостатков слуха.

Разработчики заявляют, что модель эхоскопа может работать с помощью стандартного компьютера, в этом его преимущество перед прототипами, которые работали только со специальным программным обеспечением. С ним может работать каждый врач, он прост в использовании.

Устройство - дешевле (приблизительная стоимость - 10 тыс. грн), чем импортный аналог (120 тыс грн).

Оно вычисляет качество слуха в процентах и выдает результат сразу. Прибор может упрощать все объемы информации и выдавать цифру с показателем. Процедура длится около одной минуты. По словам ученых, можно сразу видеть, прошел младенец тест или нет.

"Модель использует компьютер и внешнюю звуковую карту. Изготавливается только акустическая часть этого прибора, на базе фонендоскопа (прибор для выслушивания шумов, - ред.) Прибор основан на том, что в ухо новорожденного передается комфортный по громкости короткий импульс. Потом мы фиксируем сигнал, прошедший через всю слуховую систему, и уже дальше происходит его обработка", - объясняет принцип работы Найда.

По состоянию на сейчас, эхоскоп существует как лабораторная модель. Ученые планируют получить в конце разработки автономный портативный цифровой прибор, который выдает дает врачу ответ, есть ли у ребенка нарушения слуха. В ноябре 2019 года эхоскоп представили на международной выставке в Китае.

Для создания готового устройства, которое можно будет поставлять в родильные домам, кружок ученых нуждается в финансировании, они в поиске спонсоров. Несмотря на отсутствие инвесторов разработчики работают над новыми проектами.

Так в Medical Acoustics спроектировали акустический термометр для определения глубинной температуры тела человека (используют для диагностики опухолей), ультразвуковой широкополосный терапевтический прибор для физиотерапии (применяют для прогрева тканей), метод музыкальной терапии на основе аудиосигналами (с помощью специально подобранной музыки прибор контролирует психическое состояние человека, например успокаивает).

Кафедра акустических и мультимедийных электронных систем КПИ имени Игоря Сикорского