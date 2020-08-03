В августе МАУ выполнит спецрейсы в Нью-Йорк и Майами

3 августа, 2020, 15:45

В августе авиакомпания МАУ выполнит специальные рейсы из Украины в Нью-Йорк и Майами

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Согласно сообщению, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит специальные рейсы в Нью-Йорк 3, 7, 24 и 31 августа в 12:00, в Майами - 5 августа в 13:00. Из Нью-Йорка в Киев рейсы улетать также 3, 7, 24 и 31 августа в 17:45, из Майами в Киев 5 августа в 23:55 по местному времени.

В пресс-службе напомнили, что украинцам въезд на территорию США разрешен при условии соблюдения 14-дневной самоизоляции и отсутствия визитов в ЕС, Великобританию, Ирландию, КНР, Бразилию и Иран последние 14 дней.

"Пассажирам упомянутых выше стран въезд на территорию США запрещен", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании добавили, что путешествия этими рейсами будут возможны только в экономическом классе обслуживания. Дополнительные услуги можно заказать на официальном сайте МАУ. Кроме того, в пресс-служба отметили, что собаки в возрасте от 6 до 12 месяцев принимаются к перевозке из расчета 1 животное на 1 пассажира.

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