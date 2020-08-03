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Espreso.tvОбществоУмерших втрое больше, чем по официальным данным: ВВС заявило, что Иран искажает информацию о коронавирусе в стране

Умерших втрое больше, чем по официальным данным: ВВС заявило, что Иран искажает информацию о коронавирусе в стране


фото: reuters
Иранские власти скрывают статистику смертей от COVID-19

Об этом сообщает ВВС.

Согласно раскрытой государственной статистике до 20 июля с симптомами COVID-19 умерли  почти 42 тыс. человек, тогда как Министерство здравоохранения сообщает о 14 405 жертв.

Количество инфицированных почти вдвое превышает официальные цифры: 451 024 против 278 827.

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVOD-19 будет иметь чрезвычайно затяжной характер.

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