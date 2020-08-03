Умерших втрое больше, чем по официальным данным: ВВС заявило, что Иран искажает информацию о коронавирусе в стране
3 августа, 2020, 10:06
Иранские власти скрывают статистику смертей от COVID-19
Об этом сообщает ВВС.
Согласно раскрытой государственной статистике до 20 июля с симптомами COVID-19 умерли почти 42 тыс. человек, тогда как Министерство здравоохранения сообщает о 14 405 жертв.
Количество инфицированных почти вдвое превышает официальные цифры: 451 024 против 278 827.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVOD-19 будет иметь чрезвычайно затяжной характер.
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