Синоптик Наталья Диденко предупредила об усилении жары и отсутствии осадков

3 августа, 2020, 13:25

4 августа по всей Украине ожидается без осадков и преимущественно солнечно

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"В Украину возвращается жара", - отметила синоптик.

Завтра, 4 августа, температура воздуха днем составит +25...+31°C.

Повсюду в Украине - без осадков и преимущественно солнечно.

Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве вторник ожидается сухим и солнечным, с температурой воздуха +28...+29°C.

По словам Натальи Диденко, в дальнейшем жара усилится.

Неделя в целом обещает быть без осадков, подсушит воздух антициклон, разве только в конце недели на севере и кое-где на Западе пройдут короткие дожди с грозами.

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