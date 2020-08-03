Синоптик Наталья Диденко предупредила об усилении жары и отсутствии осадков
3 августа, 2020, 13:25
4 августа по всей Украине ожидается без осадков и преимущественно солнечно
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"В Украину возвращается жара", - отметила синоптик.
Завтра, 4 августа, температура воздуха днем составит +25...+31°C.
Повсюду в Украине - без осадков и преимущественно солнечно.
Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с.
В Киеве вторник ожидается сухим и солнечным, с температурой воздуха +28...+29°C.
По словам Натальи Диденко, в дальнейшем жара усилится.
Неделя в целом обещает быть без осадков, подсушит воздух антициклон, разве только в конце недели на севере и кое-где на Западе пройдут короткие дожди с грозами.
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