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Espreso.tvОбществоСуд просят признать недействительным состав НКРЭКП

Суд просят признать недействительным состав НКРЭКП

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Суд просят признать состав комиссии таким, что не имеет компетенции

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов регулятора не действуют с 1 февраля 2020 года, что, по его мнению, должно определить всю комиссию такой, что не имеет соответствующей компетенции.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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