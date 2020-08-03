Суд просят признать недействительным состав НКРЭКП

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов регулятора не действуют с 1 февраля 2020 года, что, по его мнению, должно определить всю комиссию такой, что не имеет соответствующей компетенции.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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