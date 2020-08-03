SkyUp разрешил перевозку животных до 10 кг в салонах самолетов

3 августа, 2020, 13:31

SkyUp увеличил лимит веса для перевозки животных в салоне до 10 кг с 8,5 кг

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp Airlines в Facebook.

"Теперь можно перевозить в салоне самолета SkyUp Airlines еще более пухленьких лохмастиков. Ваш кот или собака может весить вместе с контейнером 10 кг, а не 8, как раньше", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что услуга перевозки домашнего любимца в салоне самолета будет стоить 40 евро при оплате заранее, или 50 евро при оплате в аэропорту. При этом параметры контейнера для перевозки животного должны быть не более чем 50х40х20 см.

Перевозка любимца в багажном отделении будет стоить 80 евро при оплате заранее, а при оплате в аэропорту - 100 евро (по курсу НБУ на день оплаты). В таком случае животное должно весить не более 23 кг, а параметры контейнера - не превышать 310 см в сумме трех измерений.

В то же время, добавили в пресс-служба, если вес любимца с контейнером превышает 23 кг, в аэропорту придется доплатить 5 евро за каждый дополнительный килограмм веса. При этом максимально допустимый вес - 32 кг.

Также отмечается, что на одном рейсе можно перевозить не более четырех животных.

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