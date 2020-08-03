С 19 украинскими политзаключенными в РФ в течение недели должны встретиться консулы, - МИД
Об этом сообщил Укринформу генконсул в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.
"Мы посетим наших граждан, которых Россия безосновательно обвиняет в терроризме, из "Алуштинской, Белгородскй, 2-й Бахчисарайской, Красногвардейской групп Хизб ут-Тахрир", а также Олега Приходько из г. Саки, за проукраинские взгляды которого ФСБ сфабриковано дело о подготовке теракта", - рассказал Малишевский.
Кроме проверки условий их содержания и состояния здоровья, отзывов о работе адвокатов, консулы поделятся новостями из Украины и принесут письма от родных.
Как подчеркнул украинский дипломат, "каждая новость с вольной земли имеет свою ценность и быстро расходится по "тюремной почте", дает силы и поддержку".
По его словам о результатах каждой из встреч будут проинформированы украинские СМИ, "а более подробно - родные незаконно заключенных граждан Украины, которые, к сожалению, из-за коронавирусных ограничений, введенных Федеральной службой исполнения наказаний РФ, с марта лишены возможности свиданий".
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