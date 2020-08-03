Работники психбольницы заблокировали трассу Киев-Чоп во Львовской области

3 августа, 2020, 12:18

Сегодня с 9 утра на трассе Киев-Чоп проходит забастовка медиков. Работники психиатрической больницы "Заклад" заблокировали участок возле остановки Лубьяное Николаевского района на Львовщине

Об этом сообщают "Новости твоей громады".

Медики требуют выплаты заработной платы в полном объеме, которую недополучают еще с мая.

"Работники больницы самоорганизовались, потому что доведены до отчаяния из-за недофинансирования со стороны НСЗУ, которая в тарификации покрытия расходов труда медицинского персонала не учла многих факторов, и, как следствие, мы получили недофинансирование по заработной плате. Хочу заметить, что есть заключение инспекции Гоструда, которая контролирует вопросы своевременной выплаты заработной платы, и в нем указано, что такая задолженность возникла не по вине администрации психиатрической больницы "Заклад". Проблема в просчетах медицинской реформы относительно потребностей психиатрической отрасли", - отметил в комментарии изданию "Вести" руководитель психиатрической больницы Юрий Шипов.

Перекрытие трассы началось около 9.00 в понедельник. Медики в белых халатах и в защитных масках ходят по пешеходному переходу с плакатами в руках. Они ожидают, что в ситуацию вмешается власть областного и центрального уровня.

По данным патрульной полиции Львовщины, участвуют в перекрытии около 50 человек, они периодически пропускают транспорт.

Отметим, в 2019 году работники психиатрической больницы "Заклад", что в селе Заклад Николаевского района, протестовали под Львовским облсоветом против реорганизации их больницы. Областная власть намеревалась объединить Львовскую областную психиатрическую больницу "Заклад" и Львовскую областную клиническую психиатрическую больницу на ул. Кульпарковской, 95 во Львове. Вследствие протестов депутаты Львовского областного совета не поддержали это решение.