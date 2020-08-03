"Укрнафта" получила нового председателя правления

3 августа, 2020, 17:07

Главой правления "Укрнафты" назначен бывший и.о. председателя правления компании Олега Геза

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

"Укрнафта" сообщает о назначении Олега Геза на должность председателя правления с 31 июля 2020 года. Назначение состоялось в соответствии с решениями Наблюдательного совета компании", - говорится в сообщении.

По словам Геза, основными задачами, которые необходимо решить в первые 6-12 месяцев, вопрос исторической налоговой задолженности, решение проблем, существующих в системе нефтяных аукционов, а также преодоление кризисных явлений - последствий карантина и падения мировых цен и спроса на нефть.

"Кроме того, одним из приоритетов является стабилизация добычи и операционной деятельности компании", - цитирует пресс-служба слова Геза.

В пресс-службе отметили, что Олег Гез присоединился к команде "Укрнафты" в 2016 году в должности директора департамента планирования и контроля эффективности. С октября 2017 Гез получил должность исполнительного вице-президента по сбыту и вошел в правление компании. С 1 мая 2019 Гез временно исполнял обязанности председателя правления "Укрнафты".

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