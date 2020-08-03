"Шампанское на фарт не покупали" - полузащитник "Колоса" Вадим Милько
Если честно, до сих пор не могу в это поверить, что мы получили пропуск в Лигу Европы. А с другой стороны, мы реально это заслужили. Все это видели. Я очень рад, что нас полюбили болельщики, и не только из Коваливки, и не только "Колоса". Даже те болельщики, которые даже не знали такую команду, как наша. На финальном матче против "Мариуполя" мы чувствовали поддержку, люди за нас переживали. И эмоции переполняют.
Что было в раздевалке? Был там президент клуба?
Да, был президент клуба, и он сказал: "Я от вас в шоке!" Все руководство клуба пришло в раздевалку, и честно говоря, они были такие опустошенные после таких эмоций. Я думаю, они только на следующий день поняли, что произошло. Конечно, в раздевалке нас поздравили, а мы качали Андрея Анатольевича. И я так понимаю, что шампанское "на фарт" не покупали. Только пару бутылок у кого-то нашлось в загашничке. Поэтому, были брызги шампанского и скандирование "Колос, Колос".
Что по финальному матчу против "Мариуполя"? Такая аккуратная, осторожная была игра.
Я бы сказал, что была настоящая кубковая игра. Никто не хотел уступать. Было много стыков, много борьбы. Наверное, мы больше хотели выиграть. "Мариуполь" уже дважды играл в Лиге Европы, а мы ни разу.
Трудно было выйти на замену в такой напряженной игре?
Если честно, на замену всегда тяжело выходить, тем более в такой важной игре, и при счете 0:0. Мы вышли с Владимиром Лысенко на замену вдвоем, и я думаю картину мы не испортили, а только добавили.
Что говорил Руслан Костышин, когда выпускал вас на замену?
"Вперед, мужики! Ваш звездный час!"
Как праздновали?
Мы сразу после игры собрались с футболистами, а на следующий день, как говорил Юрген Клопп, почувствовали то, что произошло в финальном матче.
Впереди квалификация Лиги Европы!
Честно говоря, так далеко загадывать не хочется сейчас. Нужно всем немного отдохнуть, потому что такой сезон скомканный получился. Очень долгий был сезон в связи с карантином. Сейчас отдохнем, и вперед, в новый сезон с новыми силами, в бой!
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-