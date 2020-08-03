"Полностью здоров". Пациента, которому во Львове пересадили сердце, выписали из больницы

3 августа, 2020, 19:05

57-летнему Виктору Бурковскому сделали трансплантацию месяц назад, а сегодня он уже отправился домой

Об этом на своей странице в Facebook написал Олег Самчук, передает "Еспресо-Запад".

"Это ему месяц назад, 3 июля, в Клинической больнице скорой медицинской помощи г. Львов было пересажено сердце. До операции человек не мог ходить, потому что сердце не качало кровь, а сейчас без проблем поднимается по лестнице! Сегодня Виктора, который после операции находился под наблюдением наших коллег из Институт сердца МОЗ Украины, выписали домой. Счастливы за него и его семью, ведь трансплантация стала для них шансом на полноценную жизнь", - отметил врач.

Также Олег Самчук еще раз поблагодарил родных донора, которые своим поступком спасли жизнь человеку.

Напомним, операция во Львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи состоялась в ночь на 4 июля. Тогда, кроме пересадки сердца, от донора также провели трансплантацию почек двум другим пациентам.

Успешный опыт львовских медиков был учтен, и больница скорой помощи вошла в пилотный проект Министерство здравоохранения Украины по трансплантации, что означает, что подобные операции во Львове будут бесплатными для пациентов.