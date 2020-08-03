"Говорили о погоде, звездах и животных": заложница рассказала о требованиях нападавшего на банк в Киеве
Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает Бабель.
На вопрос, о чем говорил нападавший на банк, заложница ответила: "Сказал, что нужно вызвать полицию, потому что у него бомба. Он сказал, что у него все в сумке. Я вообще подумала, что это шутка".
По ее словам, нападавший требовал вызвать полицию и журналистов.
На вопрос, требовал ли нападавший 40 тыс. грн, ответила: "Нет. Деньги ему не нужны".
По мнению Чучупак, нападавший попросил прийти СМИ, чтобы сказать все, что сказал.
По ее словам, сначала он вел себя агрессивно, потом поведение изменилось.
"Говорили о погоде, о звездах, о природе и животных", - отметила заложница.
- 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка .
- По информации Геращенко, банк захватил гражданин Узбекистана. Также Геращенко отметил, что нападавший угрожал взрывным устройством и требовал сделать заявление в СМИ.
- Впоследствии, спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину, который захватил отделение банка в Киеве.
- Мужчина, захвативший банк в центре Киева, заявил журналистам, что он "Святой дух" .
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