"Говорили о погоде, звездах и животных": заложница рассказала о требованиях нападавшего на банк в Киеве

3 августа, 2020, 16:40

Заложница нападавшего и начальница отделения Универсал Банка Наталья Чучупак заявила, что нападавший в центре Киева не требовал 40 тыс. грн, а только вызвать полицию и журналистов

Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает Бабель.

На вопрос, о чем говорил нападавший на банк, заложница ответила: "Сказал, что нужно вызвать полицию, потому что у него бомба. Он сказал, что у него все в сумке. Я вообще подумала, что это шутка".

По ее словам, нападавший требовал вызвать полицию и журналистов.

На вопрос, требовал ли нападавший 40 тыс. грн, ответила: "Нет. Деньги ему не нужны".

По мнению Чучупак, нападавший попросил прийти СМИ, чтобы сказать все, что сказал.

По ее словам, сначала он вел себя агрессивно, потом поведение изменилось.

"Говорили о погоде, о звездах, о природе и животных", - отметила заложница.

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