Прикарпатский "наркоплантатор" обстрелял полицейских

3 августа, 2020, 14:51

Мужчину задержали, решается вопрос его ареста

Пять теплиц с коноплей и марихуаной обнаружили иванофранковские полицейские, когда прибыли в дом 48-летнего жителя Косовщины. Злоумышленника задержали, по этим фактам начали уголовные производства, сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает "Еспресо.Захид".

В дом мужчины в селе Стопчатов Косовского района работники полиции Ивано-Франковщины прибыли, выполняя постановление следственного судьи на проведение обыска. Как отмечают в полиции, мужчина агрессивно отреагировал на появление полицейских. Не успели правоохранители зайти во двор, как он начал сопротивляться, стреляя из ружья, и угрожал взорвать гранату. Впрочем, в результате выстрелов никто не пострадал, а 48-летнего злоумышленника задержали.

При осмотре придомовой территории полицейские обнаружили пять теплиц, где мужчина выращивал коноплю и элитные сорта марихуаны

"Общее количество изъятых растений - несколько сотен, стоимость их на "черном рынке" составляет более полумиллиона гривен. При этом теплицы были оборудованы системами подогрева, освещения, вентиляции, датчиками температуры и влажности, а также централизованной сетью видеонаблюдения. Кроме того, по периметру территории, где располагались теплицы, полицейские обнаружили устройство, похожее на взрывное, с так называемой растяжкой. Работники взрывотехнической службы ГУНП осуществили детонацию найденного предмета. На месте также работал кинолог со служебной собакой", - говорится в сообщении полиции.

Изъятые наркотические средства и оружие полицейские направили на исследование экспертам.

Сейчас решается вопрос ареста мужчины. Полиция Ивано-Франковщины начала уголовные производства по факту незаконного хранения наркотических средств, за посев и выращивание конопли с целью сбыта, за сопротивление работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей. Кроме того, в его действиях усматривают также признаки правонарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.