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Espreso.tvОбществоПремьер Косово заявил, что у него положительный тест на COVID-19

Премьер Косово заявил, что у него положительный тест на COVID-19


фото: reuters
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти сообщил, что у него положительный результат теста на COVID-19

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня (2 июля, - ред. я прошел тест на COVID-19 и получил положительный результат. У меня нет признаков, кроме легкого кашля", - написал он.

Он будет находиться в изоляции в течение следующих двух недель и будет работать из дома.

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