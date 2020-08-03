Премьер Косово заявил, что у него положительный тест на COVID-19
3 августа, 2020, 08:51
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти сообщил, что у него положительный результат теста на COVID-19
Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня (2 июля, - ред. я прошел тест на COVID-19 и получил положительный результат. У меня нет признаков, кроме легкого кашля", - написал он.
Он будет находиться в изоляции в течение следующих двух недель и будет работать из дома.
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