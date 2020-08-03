Правительство утвердило адресную помощь к пенсиям членам семей погибших военных
Об этом сообщает Правительственный портал.
"С 1 августа 2020 г. члены семей погибших военнослужащих будут получать государственную адресную помощь к пенсионной выплате", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь будет выплачиваться тем членам семей, которые потерявших кормильца и размер пенсии которых не достигает 7800 гривень.
В случае, если пенсия назначается на двух и более членов семьи, адресная помощь к ней устанавливается в сумме, которая не достигает 6100 грн на каждого из указанных членов семьи.
Так, постановление предусматривает назначение доплат 9 тыс. членам семей военнослужащих, погибших вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений, полученных во время непосредственного участия в АТО / ООС.
Согласно постановлению Кабмина, Пенсионный Фонд Украины уже с 1 августа 2020 года обеспечит перерасчет пенсии по материалам пенсионных дел.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-