Правительство утвердило адресную помощь к пенсиям членам семей погибших военных

3 августа, 2020, 15:19

Правительство утвердило выплату с 1 августа государственной адресной помощи к пенсии семьям погибших военных

Об этом сообщает Правительственный портал.

"С 1 августа 2020 г. члены семей погибших военнослужащих будут получать государственную адресную помощь к пенсионной выплате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь будет выплачиваться тем членам семей, которые потерявших кормильца и размер пенсии которых не достигает 7800 гривень.

В случае, если пенсия назначается на двух и более членов семьи, адресная помощь к ней устанавливается в сумме, которая не достигает 6100 грн на каждого из указанных членов семьи.

Так, постановление предусматривает назначение доплат 9 тыс. членам семей военнослужащих, погибших вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений, полученных во время непосредственного участия в АТО / ООС.

Согласно постановлению Кабмина, Пенсионный Фонд Украины уже с 1 августа 2020 года обеспечит перерасчет пенсии по материалам пенсионных дел.

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