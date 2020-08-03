Пограничное бездорожье: почему не ремонтируют дорогу Рава-Русская - Червоноград

3 августа, 2020, 18:12

Годами тянется реконструкция пограничной дороги Рава-Русская - Червоноград. Тендер на капитальный ремонт 2017 выиграла польская фирма DROG-BUD, впрочем работы еще даже не начали

Об этом сообщает "Еспресо.Запад".

52 километра пограничной дороги Рава-Русская - Червоноград сейчас находятся в ужасном состоянии. В глубоких ямах посреди дороги чего только не видно: строительный мусор, шины, кирпич, ветки, даже есть ямы, где произрастает трава.

История с реконструкцией дороги не нова. Задумали ремонтировать ее еще в 2017 году. Тогда Служба автомобильных дорог в Львовской области объявила тендер на проведение капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-14-04 Червоноград - Рава-Русская Львовской области по модели "проектирование - строительство". Заказ выиграла польская фирма DROG-BUD на сумму более 21 млн евро. Договор заключили, и тишина продолжается по сей день.

А тем временем свое возмущение начали высказывать жители региона.

"Пограничная полоса от Равы-Русской в Червоноград лишена дороги и коммуникации. Эта территория и так была не богатой, а теперь словно резервация для пожилых людей, брошенных на произвол судьбы. Дорога в каждом селе уже без полотна. Хуже всего в Угнове, Белзе, Корчеве и Жужелянах. Реально лишь малый отрезок около трех километров, по которому можно ехать. Остальные - ползти. Есть участки, где хорошая дорога в 100-400 метров прерывается участками в 10-20 м с крутыми и глубокими ямами", - возмущается на своей странице в Фейсбуке местный житель Юрий Губени.

"Проблема годами тянется, еще в 2017 году поляки выиграли проект, а дороги до сих пор нет, - добавляет в комментарии "Еспресо.Запад" житель региона Владимир Свердан. - Полякам не дают добро на ввоз техники для ремонта, не позволяют растаможить ее. Кроме того проблема с налогообложением. Дорога в ужасном состоянии. DROG-BUD должен сделать капитальный ремонт дороги, мостов, освещения. Когда это будет? Три года ждем ".

Согласно основному документу, строительные работы должны были начаться еще в марте 2020 года. Впрочем дополнительными соглашениями сроки передвигались. И вот в последнем документе от 13 июля этого года новая дата начала ремонта - август 2020-го. Но рабочей техники на месте дальше не видно.

Все фото: Юрий Губени

Проблемы с польским кредитом подтверждает руководитель Службы автомобильных дорог Львовщины Олег Береза. В комментарии "Еспресо.Захид" рассказывает, что были проблемы с документами, однако на сегодня все решено и в ближайшее время дорогу начнут ремонтировать.

"Есть четыре участка польских кредиты. Одна из них - это дорога Рава-Русская - Червоноград. Во время подготовки документации у нас возникло две проблемы, - объясняет Олег Береза - вопросы налогообложения и ввоза техники. Согласно договору, 60% должно быть польского продукта, соответственно, встал вопрос, как правильно оформить разрешение на въезд работников и техники на территорию Украины, чтобы они работали легально. Кроме того, 40% ресурсов могут принимать в Украине, но вопрос с налогами, ведь у поляков средства выделены только на строительство. Мы не знали, как решить эти проблемы. Но сейчас все выяснили, и с сентября, думаю, начнем строительство ".

Польская сторона должна полностью реконструировать дорожное покрытие, тротуары, мосты и освещение. На работу отведено около двух лет.