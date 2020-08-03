Пенсионный фонд направил 1,2 млрд грн на финансирование пенсий июля

3 августа, 2020, 15:02

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий августа, направив на выплаты 1,2 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно сообщению, 3 августа ПФУ, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий августа.

"На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Фонд будет выплачивать пенсии в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine