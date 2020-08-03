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Espreso.tvЭкономикаПенсионный фонд направил 1,2 млрд грн на финансирование пенсий июля

Пенсионный фонд направил 1,2 млрд грн на финансирование пенсий июля

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий августа, направив на выплаты 1,2 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно сообщению, 3 августа ПФУ, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий августа.

"На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Фонд будет выплачивать пенсии в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

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