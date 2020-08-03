Пенсионный фонд направил 1,2 млрд грн на финансирование пенсий июля
3 августа, 2020, 15:02
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий августа, направив на выплаты 1,2 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Согласно сообщению, 3 августа ПФУ, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий августа.
"На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Фонд будет выплачивать пенсии в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.
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