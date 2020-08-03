Официальный курс: доллар начал неделю с удешевления

3 августа, 2020, 09:48

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 3 cерпня 2020 году на отметке 27,69 грн/$

Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 31 июля курс составлял 27,69 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 3 августа установлен на уровне 32,78 грн/евро. По состоянию на 31 июля курс составлял 32,55 грн/евро.

На наличном рынке 3 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,58, продают - по 27,67 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,60-29,50 грн/$.

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