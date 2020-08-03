НБУ: в июне заробитчане сократили переводы в Украину на 8,5%

3 августа, 2020, 12:49

Заробитчане в июне перечислили в Украину $856 млн, за полгода - $5,6 млрд

Об этом говорится в данных НБУ.

По информации регулятора, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июне этого года составил $856 млн, что на 8,5% меньше, чем в июне 2019 года.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2020 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 3,8% - $5,6 млрд

Как свидетельствуют данные НБУ, за полгода через корреспондентские счета в Украине перевели $2,16 млрд, или 40,2% от общего количества переводов, через неформальные каналы - $2,02 млрд (37,6%), через международные платежные системы - $1,19 млрд (22,1%).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3211574

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3211574