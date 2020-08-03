НБУ: в июне заробитчане сократили переводы в Украину на 8,5%
3 августа, 2020, 12:49
Заробитчане в июне перечислили в Украину $856 млн, за полгода - $5,6 млрд
Об этом говорится в данных НБУ.
По информации регулятора, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июне этого года составил $856 млн, что на 8,5% меньше, чем в июне 2019 года.
Кроме того, по итогам первого полугодия 2020 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 3,8% - $5,6 млрд
Как свидетельствуют данные НБУ, за полгода через корреспондентские счета в Украине перевели $2,16 млрд, или 40,2% от общего количества переводов, через неформальные каналы - $2,02 млрд (37,6%), через международные платежные системы - $1,19 млрд (22,1%).
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