Нажала красную кнопку и вывела сотрудников: в банке рассказали о работнице, которая осталась один на один с террористом
Об этом рассказала главный исполнительный директор банка Ирина Староминская в Facebook.
"Сегодня в нашем отделении бизнес-центр "Леонардо" пришел человек, сообщил, что у него бомба и выставил условия об онлайн-эфире на телевидении. У него был большой рюкзак, который он привязал к ноге, и чемодан. 3 часа шла полицейская операция", - напомнила Староминская.
В течение спецоперации в течение длительного времени вместе с Каримовым находилась глава отделения банка.
По словам исполнительного директора, ее сотрудница среагировала молниеносно.
"Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и в этот промежуток времени успела сообщить центральный офис о событии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", - пояснила Староминская.
"3 часа Наташа вела диалог с неадекватным человеком. Сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтобы снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - отметила директор.
- Напомним, 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка.
- По информации заместителя главы МВД Геращенко, банк захватил гражданин Узбекистана.
- Человек, который в центре Киева захватил банк, угрожал взрывным устройством и требовал сделать заявление в СМИ.
- СМИ сообщают, что мужчина заявил, что у него бомба и требовал 40 тыс. грн
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, - один человек
- Наш канал вел прямую трасляцию событий.
- Спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину, который захватил отделение банка.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
Читайте также
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия