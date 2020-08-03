Нажала красную кнопку и вывела сотрудников: в банке рассказали о работнице, которая осталась один на один с террористом

3 августа, 2020, 19:01

В банке рассказали подробности инцидента с заложником в центре Киева

Об этом рассказала главный исполнительный директор банка Ирина Староминская в Facebook.

"Сегодня в нашем отделении бизнес-центр "Леонардо" пришел человек, сообщил, что у него бомба и выставил условия об онлайн-эфире на телевидении. У него был большой рюкзак, который он привязал к ноге, и чемодан. 3 часа шла полицейская операция", - напомнила Староминская.

В течение спецоперации в течение длительного времени вместе с Каримовым находилась глава отделения банка.

По словам исполнительного директора, ее сотрудница среагировала молниеносно.

"Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и в этот промежуток времени успела сообщить центральный офис о событии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", - пояснила Староминская.

"3 часа Наташа вела диалог с неадекватным человеком. Сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтобы снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - отметила директор.

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